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Регион
11 марта, 08:19

Выросло число пострадавших при атаке БПЛА детей, двое из них совсем малыши

Львова-Белова: Трое детей прострадали при атаке дронов ВСУ в Подмосковье

В Московской области трое детей получили ранения в результате массированной атаки украинских дронов, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«В Московской области пострадали трое детей, двое совсем малыши. У ребят небольшие ссадины на коже, перенесли стресс. Состояние здоровья удовлетворительное. Вся необходимая помощь, в том числе психологическая, оказывается. Находимся на связи с уполномоченными по правам ребёнка пострадавших регионов», — написала она в телеграм-канале.

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Напомним, в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье самый большой ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего в Московском регионе было уничтожено 74 украинских дрона. Жертвами атаки БПЛА в Подмосковье стали двое мужчин, пострадали 20 жителей Подмосковья. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей. Воробьёв ранее писал об одном пострадавшем ребёнке.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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