Выросло число пострадавших при атаке БПЛА детей, двое из них совсем малыши

В Московской области трое детей получили ранения в результате массированной атаки украинских дронов, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«В Московской области пострадали трое детей, двое совсем малыши. У ребят небольшие ссадины на коже, перенесли стресс. Состояние здоровья удовлетворительное. Вся необходимая помощь, в том числе психологическая, оказывается. Находимся на связи с уполномоченными по правам ребёнка пострадавших регионов», — написала она в телеграм-канале.