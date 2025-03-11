Выросло число пострадавших при атаке БПЛА детей, двое из них совсем малыши
Львова-Белова: Трое детей прострадали при атаке дронов ВСУ в Подмосковье
В Московской области трое детей получили ранения в результате массированной атаки украинских дронов, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
«В Московской области пострадали трое детей, двое совсем малыши. У ребят небольшие ссадины на коже, перенесли стресс. Состояние здоровья удовлетворительное. Вся необходимая помощь, в том числе психологическая, оказывается. Находимся на связи с уполномоченными по правам ребёнка пострадавших регионов», — написала она в телеграм-канале.
Напомним, в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье самый большой ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего в Московском регионе было уничтожено 74 украинских дрона. Жертвами атаки БПЛА в Подмосковье стали двое мужчин, пострадали 20 жителей Подмосковья. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей. Воробьёв ранее писал об одном пострадавшем ребёнке.
Life.ru