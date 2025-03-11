Пять взрослых и 4-летний ребёнок пострадали при атаке БПЛА в Видном
Пять взрослых и 4-летний ребёнок в результате атаки украинских беспилотников в подмосковном Видном. Об этом 11 марта утром сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале, уточнив, что их жизни ничего не угрожает.
«В Ленинском городском округе от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помочь», — уточнил глава региона.
По его словам, в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье самый большой ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего же в ночь на 11 марта в Московском регионе было уничтожено 74 БПЛА украинских вооруженных сил. Атака на столицу началась примерно в 4:30 утра. А за ночь системы ПВО сбили и нейтрализовали 337 дронов-камикадзе со стороны Украины в десяти регионах России. Life.ru представил основные моменты этой массированной атаки ВСУ.
Life.ru