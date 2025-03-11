Пять взрослых и 4-летний ребёнок пострадали при атаке БПЛА в Видном

Пять взрослых и 4-летний ребёнок в результате атаки украинских беспилотников в подмосковном Видном. Об этом 11 марта утром сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале, уточнив, что их жизни ничего не угрожает.