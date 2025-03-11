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Регион
11 марта, 07:28

Пять взрослых и 4-летний ребёнок пострадали при атаке БПЛА в Видном

Пять взрослых и 4-летний ребёнок в результате атаки украинских беспилотников в подмосковном Видном. Об этом 11 марта утром сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале, уточнив, что их жизни ничего не угрожает.

«В Ленинском городском округе от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помочь», — уточнил глава региона.

Люди в крови и саже: Life.ru публикует видео из разрушенной квартиры в Видном после удара БПЛА
Люди в крови и саже: Life.ru публикует видео из разрушенной квартиры в Видном после удара БПЛА

По его словам, в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье самый большой ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего же в ночь на 11 марта в Московском регионе было уничтожено 74 БПЛА украинских вооруженных сил. Атака на столицу началась примерно в 4:30 утра. А за ночь системы ПВО сбили и нейтрализовали 337 дронов-камикадзе со стороны Украины в десяти регионах России. Life.ru представил основные моменты этой массированной атаки ВСУ.

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Life.ru

Андрей Бражников
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