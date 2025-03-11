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Регион
11 марта, 07:48

Домодедово, Внуково и Жуковский сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский, Стригино (Нижний Новгород) и Туношна (Ярославль). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — пояснил он.

Представитель ведомства добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все нужные меры для обеспечения безопасности полётов.

Ранее аэропорт Шереметьево снял ограничения на приём и вылет самолётов.

«Мир им не нужен»: В Совфеде объяснили, почему ВСУ провели массированную атаку на Россию именно сегодня
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Напомним, что утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку на регионы России. Было сбито 337 дронов в 10 регионах, в том числе силы ПВО сбили 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Повреждения от обломков беспилотников получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и многоквартирный дом в Раменском. Согласно последней информации, погибли два человека, пострадало не менее 20, включая четырёхлетнего ребёнка. Что известно об утренней атаке на столичный регион, читайте на Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / kislond

Никита Никонов
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