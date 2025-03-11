Домодедово, Внуково и Жуковский сняли ограничения на приём и выпуск самолётов
Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский, Стригино (Нижний Новгород) и Туношна (Ярославль). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — пояснил он.
Представитель ведомства добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все нужные меры для обеспечения безопасности полётов.
Напомним, что утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку на регионы России. Было сбито 337 дронов в 10 регионах, в том числе силы ПВО сбили 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Повреждения от обломков беспилотников получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и многоквартирный дом в Раменском. Согласно последней информации, погибли два человека, пострадало не менее 20, включая четырёхлетнего ребёнка. Что известно об утренней атаке на столичный регион, читайте на Life.ru.
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