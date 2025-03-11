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11 марта, 06:21

Аэропорт Шереметьево снял ограничения на приём и вылет самолётов

Руководство аэропорта Шереметьево сняло введённые ранее ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«В аэропорту Шереметьево в 08:55 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — написал он.

По его словам, на запасные аэропорты из-за ограничений пришлось переправить 18 самолётов, следовавших в Шереметьево.

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Напомним, что прошедшей ночью над Москвой силы ПВО сбили уже 73 беспилотника. Многие аэропорты временно перестали принимать и выпускать рейсы. К примеру, в Самарскую область было перенаправлено 10 самолётов, летевших в Москву. Одно воздушное судно из-за атаки БПЛА приземлилось в Вильнюсе, а ещё одно — в Волгограде.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Владимир Озеров
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