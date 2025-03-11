Аэропорты Москвы отправили 10 самолётов на запасной аэродром в Самару
Аэропорт Курумоч в Самаре принял 10 самолётов, летевших в Москву
В аэропорт Курумоч в Самару были перенаправлены 10 самолётов, следовавших в Москву. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
«11 марта на запасной аэродром в Самару прибыли 10 рейсов, следовавших в Москву из Хургады, Дубая, Магнитогорска, Бишкека, Карши, Термеза, Бухары, Еревана, Тюмени и Кемерово. С пассажирами работают представители авиакомпании», — уточнили в аэропорту.
Ранее сообщалось о 74 уничтоженных БПЛА ВСУ в период с 10 на 11 марта. Атака на Москву началась примерно в 4:30 утра. Обломки дронов нанесли повреждения зданию в Домодедово, крыше многоэтажного дома в Видном и жилому дому в Раменском. Также сообщает о погибшем. Всего же средства ПВО за ночь сбили и подавили 337 украинских дронов-камикадзе над Россией. Life.ru собрал самое важное о массированной атаке ВСУ в ночь на 11 марта.
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