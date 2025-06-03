Песков назвал неловким хамское заявление Зеленского в адрес российских переговорщиков
Песков: Оскорбления делегации РФ Зеленским не соответствуют духу переговоров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Оскорбительные заявления Владимира Зеленского в адрес российской делегации в Стамбуле не соответствуют духу переговоров. Так высказывания киевского главаря оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Это неловкое заявление, явно неудачное. Скажем так — это без сомнения не соответствует переговорному духу», — констатировал спикер Кремля.
Напомним, накануне Владимир Зеленский в грубой форме отказался от предложения России временно прекратить боевые действия на ряде участков фронта, чтобы военнослужащие могли забрать тела погибших сослуживцев. Экс-юморист показал весь свой «дипломатический талант»: назвал российскую делегацию идиотами и продолжил настаивать на полном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения.