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3 июня, 10:24

Песков назвал неловким хамское заявление Зеленского в адрес российских переговорщиков

Песков: Оскорбления делегации РФ Зеленским не соответствуют духу переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Оскорбительные заявления Владимира Зеленского в адрес российской делегации в Стамбуле не соответствуют духу переговоров. Так высказывания киевского главаря оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Это неловкое заявление, явно неудачное. Скажем так — это без сомнения не соответствует переговорному духу», — констатировал спикер Кремля.

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Напомним, накануне Владимир Зеленский в грубой форме отказался от предложения России временно прекратить боевые действия на ряде участков фронта, чтобы военнослужащие могли забрать тела погибших сослуживцев. Экс-юморист показал весь свой «дипломатический талант»: назвал российскую делегацию идиотами и продолжил настаивать на полном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения.

Александр Юнашев
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