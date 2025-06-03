Песков назвал неловким хамское заявление Зеленского в адрес российских переговорщиков

Оскорбительные заявления Владимира Зеленского в адрес российской делегации в Стамбуле не соответствуют духу переговоров. Так высказывания киевского главаря оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Это неловкое заявление, явно неудачное. Скажем так — это без сомнения не соответствует переговорному духу», — констатировал спикер Кремля.