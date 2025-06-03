Песков объяснил, почему был обнародован российский меморандум по Украине
Песков: Меморандум РФ направлен на устранение первопричин конфликта на Украине
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил достоверность российского меморандума по урегулированию ситуации на Украине, который ранее опубликовали российские СМИ. По его словам, решение о публикации текста документа (после его передачи в закрытом режиме украинской стороне) было принято главой переговорной группы Владимиром Мединским.
«Меморандум в закрытом режиме был передан. Состоялось обсуждение, и было принято такое решение главой нашей переговорной группы. Но передавался в закрытом режиме и утечек не было», — подчеркнул Песков.
По словам представителя Кремля, меморандум содержит много положений, и все пункты нацелены на устранение первопричин конфликта, чтобы выйти на территорию устойчивого урегулирования. Песков призвал не ожидать «сиюминутных прорывов», отметив, что работа идёт, и Москва ожидает ответа Киева по документу.
Также Песков подчеркнул, что вопрос возможных компромиссов по проектам меморандумов РФ и Украины является темой для переговоров с Киевом, они не могут быть публичными.
Напоминаем, что накануне, 2 июня, завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, который длился чуть более часа. Делегации смогли договориться о масштабном обмене тяжелобольными ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех», а также о передаче тел погибших бойцов (Россия готова вернуть Украине 6000 тел). Кроме того, Москва передала Киеву на изучение свой вариант меморандума. Life.ru публиковал его текст здесь.