Песков объяснил, почему был обнародован российский меморандум по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил достоверность российского меморандума по урегулированию ситуации на Украине, который ранее опубликовали российские СМИ. По его словам, решение о публикации текста документа (после его передачи в закрытом режиме украинской стороне) было принято главой переговорной группы Владимиром Мединским.

«Меморандум в закрытом режиме был передан. Состоялось обсуждение, и было принято такое решение главой нашей переговорной группы. Но передавался в закрытом режиме и утечек не было», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, меморандум содержит много положений, и все пункты нацелены на устранение первопричин конфликта, чтобы выйти на территорию устойчивого урегулирования. Песков призвал не ожидать «сиюминутных прорывов», отметив, что работа идёт, и Москва ожидает ответа Киева по документу.