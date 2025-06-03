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3 июня, 10:28

«Много нюансов»: Песков раскрыл сроки урегулирования украинского конфликта

Песков назвал очень сложной тему урегулирования украинского конфликта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тема решения украинского конфликта очень сложна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги второго раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

«Мы неоднократно говорили, что тема урегулирования чрезвычайно сложна, она состоит из большого количества нюансов», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что не следует ожидать быстрых прорывов в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, отметив при этом, что работа по данному направлению продолжается. Он подчеркнул ошибочность расчётов на мгновенные решения в ходе второго раунда переговоров.

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Напомним, 2 июня прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Стороны договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Life.ru публиковал полный текст заявления главы делегации РФ Владимира Мединского. Кроме того, стали известны все пункты российского меморандума.

Александр Юнашев
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