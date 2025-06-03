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3 июня, 12:00

Вернули с того света: «Блистательный» план побега из лагеря чуть не угробил двух подростков

В Тюмени дети хотели сбежать из лагеря, наевшись таблеток, но попали в больницу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sydarikova_foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sydarikova_foto

Двое шестиклассников из Тюмени так устали и утомились от однообразных будней, зарядки и манной каши в летнем лагере «Олимпийская ребячка», что придумали опасный способ вернуться домой. Мальчик и его подруга прибегли к помощи таблеток, сообщает SHOT.

Школьник вспомнил о лекарстве, способном при передозировке вызвать жар. Посоветовавшись, подростки выпили по пять таблеток каждый, надеясь, что это поможет им поскорее покинуть надоевшее место. Но всё пошло не по плану – после приёма медикаментов обоим стало «‎слишком» плохо. Врачи диагностировали отравление и срочно их госпитализировали.

На данный момент мальчик уже выписан, а его подруга продолжает находиться под наблюдением в стационаре.

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Специально для таких случаев ранее врач рассказал, какие препараты следует положить своему ребёнку в индивидуальную аптечку, если вы решили отправить его в лагерь. К примеру, лишними не будут репелленты от комаров и клещей.

Владимир Озеров
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