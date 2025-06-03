Психолог усомнился в смерти девочки от панической атаки при землетрясении в Турции

Психолог Андрей Зберовский полагает, что девочка не могла умереть от панической атаки во время землетрясения в Турции, о чём ранее рассказали в местной полиции. В разговоре с «Постньюс» он пояснил, что подобные неприятные недуги не способны привести к смерти.

«Несмотря на фантастически неприятное состояние, которое человек испытывает при панической атаке, к смерти это обычно не приводит. Девочка, однако, могла скончаться от последствий сильного стресса», — сказал Зберовский.

По его словам, погибшая, скорее всего, имела сопутствующие серьёзные заболевания, которые могли не выдавать себя до определённого момента. Страх во время землетрясения, видимо, спровоцировал обострение проблем со здоровьем. К примеру, школьница вполне могла иметь сердечно-сосудистые болезни, что и вызвало гибель после панической атаки, резюмировал Зберовский.