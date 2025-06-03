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3 июня, 11:33

МИД Молдавии рекомендует гражданам не ездить в Россию без крайней необходимости

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Молдавский МИД выступил с официальным предостережением для своих граждан. Внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует избегать любых поездок в Российскую Федерацию, если они не являются крайне необходимыми.

Обоснование такого шага — ужесточение пограничного контроля со стороны России. Кишинёв ссылается на усиление мер безопасности на рубежах и потенциальную угрозу задержаний для молдаван, пересекающих российскую границу.

«МИД и посольство Республики Молдова в Москве рекомендуют воздержаться от несущественных поездок в РФ», — сказано в сообщении министерства.

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А вот эстонцы любят ездить в Россию отовариваться, потому что цены здесь ниже, чем в их «процветающем» и вечно перспективном европейском государстве. Однако им приходится стоять в очередях на границе, но некоторые готовы за деньги постоять вместо них.

Владимир Озеров
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