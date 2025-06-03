Молдавский МИД выступил с официальным предостережением для своих граждан. Внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует избегать любых поездок в Российскую Федерацию, если они не являются крайне необходимыми.

А вот эстонцы любят ездить в Россию отовариваться, потому что цены здесь ниже, чем в их «процветающем» и вечно перспективном европейском государстве. Однако им приходится стоять в очередях на границе, но некоторые готовы за деньги постоять вместо них.