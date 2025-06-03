МИД Молдавии рекомендует гражданам не ездить в Россию без крайней необходимости
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Молдавский МИД выступил с официальным предостережением для своих граждан. Внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует избегать любых поездок в Российскую Федерацию, если они не являются крайне необходимыми.
Обоснование такого шага — ужесточение пограничного контроля со стороны России. Кишинёв ссылается на усиление мер безопасности на рубежах и потенциальную угрозу задержаний для молдаван, пересекающих российскую границу.
«МИД и посольство Республики Молдова в Москве рекомендуют воздержаться от несущественных поездок в РФ», — сказано в сообщении министерства.
А вот эстонцы любят ездить в Россию отовариваться, потому что цены здесь ниже, чем в их «процветающем» и вечно перспективном европейском государстве. Однако им приходится стоять в очередях на границе, но некоторые готовы за деньги постоять вместо них.