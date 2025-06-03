«Крабовый король» и его сын-контрабандист укрылись от суда за хищение ₽2,6 млрд за границей

В Приморском крае следствие направило в суд материалы дела в отношении сахалинского бизнесмена Александра Кана, обвиняемого в контрабанде около 3 тысяч тонн живого краба, стоимость которого превышает 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по Дальнему Востоку.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сахалинского предпринимателя, бывшего директора ООО «Курильский универсальный комплекс» Александра Кана», — сказано в тексте.

Предпринимателю вменяются ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Преступной деятельностью Кан занимался с 2014 по 2019 годы. В тот период лидером банды был отец бизнесмена Олег Кан. Контейнеры с крабом отправляли в Японию, Китай, Южную Корею.

Сделки оформлялись через такие фирмы, как «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания». Преступники декларировали товар по заведомо низкой стоимости, а продавали в несколько раз дороже. По мнению следствия, бюджет не дополучил налогов на сумму в 9,2 миллиона рублей. Александр Кан официально числился директором «Курильского универсального комплекса». Именно он подписывал фиктивные договоры о поставках продукции и обеспечивал добычу краба. Сейчас отец и сын Кан находятся в международном розыске.