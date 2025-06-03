Новые интерьеры и оборудование: В Петербурге показали, как преображаются поликлиники

В Петербурге продолжают обновлять объекты здравоохранения. В Северной столице за четыре года отремонтировали более 130 зданий. По словам губернатора Александра Беглова, специалисты не только проводили капитальный ремонт помещений, но и оснащали кабинеты новейшим оборудованием.

В Петербурге продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

«Здесь [в поликлинике № 66 Пушкинского района] совсем всё по-другому было. Так мрачненько. А сегодня я удивлена была, когда увидела эти лампы в коридорах. Сразу поняла, что тут какие-то изменения произошли», – пояснила посетительница центра.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», в медучреждении обновили интерьеры. Кроме того, там полностью заменили сети электроснабжения, водопровод и канализационную систему. Специалисты установили новую мебель и провели косметический ремонт.

«В 2024 году завершён ремонт цокольного и первого этажей. В 2025 году реализация проекта продолжается. На данный момент выполнены демонтажные работы на втором этаже», – подчеркнула главная медсестра поликлинического отделения № 66 Городской поликлиники № 60 Оксана Бахарева.

По данным телеканала, все ремонтные работы ведутся без приостановки работы врачей. По программе капитального восстановления первичного звена здравоохранения обновлено и поликлиническое отделение № 67. В частности, там появились рентген аппарат, маммограф, аппарат УЗИ, флюорограф. На текущий год в Северной столице запланирован ремонт ещё 19 медучреждений.