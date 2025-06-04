Пернатый криминал: Дерзкие вороны массово атакуют сов в Подмосковье

В Московской области наблюдается увеличение конфликтов между совами и воронами. Однако эксперты утверждают, что такие столкновения не представляют серьёзной угрозы для сов и являются естественным явлением в дикой природе, передаёт пресс-служба Министерства экологии и природопользования региона.

По словам экспертов, совы — это мощные и опытные хищники, которые умеют защищать свои интересы. В случае необходимости они могут просто покинуть конфликтную зону и выбрать более безопасное место. Конфликты с воронами в основном связаны с проявлениями территориального поведения этих птиц.

«Несмотря на то, что вороны могут проявлять агрессию по отношению к совам, особенно в период защиты потомства, эти столкновения, как правило, не приводят к серьёзным последствиям», — заверил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Весной совы часто перемещаются в города и пригороды в поисках грызунов. Вороны, живущие колониями, воспринимают сов как конкурентов и пытаются их прогнать, что проявляется в территориальных конфликтах, но не представляет угрозы для сов.

В Московской области наиболее распространена ушастая сова, реже встречаются болотная сова, мохноногий сыч и другие виды, включая шесть, занесенных в Красную книгу. Серая ворона, хорошо адаптированная к жизни рядом с людьми, не нуждается в охране. Для поддержания экологического баланса иногда необходимо регулировать её популяцию, сокращая доступ к пищевым отходам. Однако вороны играют важную санитарную роль, очищая территорию от органических остатков, поясняют специалисты.

Экологи объяснили, что конфликты с воронами не угрожают популяциям сов; после размножения совы возвращаются к своим привычным местам обитания за пределами городов.