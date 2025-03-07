Самая маленькая сова России запела брачную песню в Петербурге

Среди ветвей деревьев в петербургских парках порой можно видеть самую маленькую сову России — воробьиного сыча, который начал петь свою брачную песню. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на натуралиста Павла Глазкова.

Воробьиный сыч (самая маленькая сова России) поёт свою брачную песню. Видео © Telegram / kazdoytvaripopare

Своим пением самец завлекает к себе невесту, чтобы поближе познакомиться с ней и продолжить их птичий род. Воробьиные сычи отличаются особой верностью к своему партнёру.

«Самец — преданный семьянин. Будет заботливо помогать самке выращивать потомство», — отметил эксперт.

Воробьиный сыч — очень маленькая сова, как и все представители рода воробьиных сычей. Длина его тела составляет 15—19 см, размах крыльев — 35—40 см, длина крыла — 9—11 см, вес — 55—80 г.