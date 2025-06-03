Комитет сената США по разведке удалил с официального сайта неподтвержденный доклад о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Как отмечает издание Newsweek , американские пользователи обнаружили, что страницы с данным документом теперь содержат сообщение «Не найдено».

Напомним, что заключительная часть этого доклада была опубликована комитетом в 2020 году и содержала обвинения в адрес России, которые Москва последовательно отвергала. В настоящее время причины удаления документа официально не комментируются.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес американского лидера Дональда Трампа о его особых связях с РФ и якобы вмешательстве Москвы в выборы не подтвердились, несмотря на многочисленные судебные разбирательства. Глава государства напомнил, что после победы его американского коллеги на предыдущих выборах тот столкнулся с многочисленными судебными исками. Российский лидер также указал, что созданная в Вашингтоне специальная комиссия не смогла подтвердить какие-либо нарушения, поскольку таковых изначально не существовало.