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Регион
3 июня, 14:05
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В России официально утвердили признаки неосвоенной земли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FedBul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FedBul

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые критерии признания земельных участков неиспользуемыми. Соответствующее постановление, размещённое на официальном портале правовой информации, начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.

Согласно документу, разработанному Росреестром в рамках реализации закона № 307-ФЗ, земля может быть признана неиспользуемой при следующих условиях: отсутствие построек в течение пяти лет (семи лет для ИЖС), захламление более половины площади, разрушение имеющихся строений (включая повреждения крыш и оконных проемов), а также зарастание сорной растительностью выше одного метра на сельскохозяйственных землях. В случае выявления нарушений у собственников будет три года для их устранения. Как отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, введение чётких параметров позволит минимизировать субъективный фактор при проведении проверок.

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Ранее в Росреестре рассказали, какой штраф грозит владельцам неосвоенных участков. Если по истечении трёх лет освоение не началось, размер штрафа для граждан составит от 1% до 1,5% кадастровой стоимости или 50 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены взыскания в размере 1,5–2% от стоимости, для юридических — 3–5% кадастровой стоимости (до 700 тысяч рублей).

Александра Мышляева
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