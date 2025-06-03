В России официально утвердили признаки неосвоенной земли

Согласно документу, разработанному Росреестром в рамках реализации закона № 307-ФЗ, земля может быть признана неиспользуемой при следующих условиях: отсутствие построек в течение пяти лет (семи лет для ИЖС), захламление более половины площади, разрушение имеющихся строений (включая повреждения крыш и оконных проемов), а также зарастание сорной растительностью выше одного метра на сельскохозяйственных землях. В случае выявления нарушений у собственников будет три года для их устранения. Как отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, введение чётких параметров позволит минимизировать субъективный фактор при проведении проверок.