Названы четыре команды, которые покинули РПЛ
«РБ Спорт»: «Факел», «Оренбург», «Пари НН» и «Химки» покинули состав РПЛ
Фрагмент матча между «Пари НН» и ЦСКА. Обложка © РПЛ / Михаил Шапаев
Из состава участников РПЛ исключены воронежский «Факел» (16-е место), «Оренбург» (15-е) и нижегородский «Пари НН» (13-е) — по спортивному принципу. Также из лиги в связи с неполучением лицензии уходит ФК «Химки», занявший 12-е место в турнирной таблице, сообщает РБ «Спорт». При этом окончательное решение по статусу команды примет исполнительный комитет РФС.
Одновременно объявлено о возвращении в элитный дивизион трёх команд. Список пополнят «Балтика», «Торпедо» и «Сочи».
Напомним, что «Пари НН» проиграл в стыковых матчах «Сочи». В другой паре стыков «Ахмат» взял верх над «Уралом».
О проблемах «Химок» с лицензией на следующий сезон РПЛ стало известно в конце мая. Клуб пытался подать апелляцию, но комитет РФС не согласился с аргументами. Ряд инсайдеров утверждает, что ФК «Химки» будет упразднён как организация.