Названы четыре команды, которые покинули РПЛ

Из состава участников РПЛ исключены воронежский «Факел» (16-е место), «Оренбург» (15-е) и нижегородский «Пари НН» (13-е) — по спортивному принципу. Также из лиги в связи с неполучением лицензии уходит ФК «Химки», занявший 12-е место в турнирной таблице, сообщает РБ «Спорт». При этом окончательное решение по статусу команды примет исполнительный комитет РФС.

Одновременно объявлено о возвращении в элитный дивизион трёх команд. Список пополнят «Балтика», «Торпедо» и «Сочи».

Напомним, что «Пари НН» проиграл в стыковых матчах «Сочи». В другой паре стыков «Ахмат» взял верх над «Уралом».