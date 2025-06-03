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3 июня, 14:41

Названы четыре команды, которые покинули РПЛ

«РБ Спорт»: «Факел», «Оренбург», «Пари НН» и «Химки» покинули состав РПЛ

Фрагмент матча между «Пари НН» и ЦСКА. Обложка © РПЛ / Михаил Шапаев

Фрагмент матча между «Пари НН» и ЦСКА. Обложка © РПЛ / Михаил Шапаев

Из состава участников РПЛ исключены воронежский «Факел» (16-е место), «Оренбург» (15-е) и нижегородский «Пари НН» (13-е) — по спортивному принципу. Также из лиги в связи с неполучением лицензии уходит ФК «Химки», занявший 12-е место в турнирной таблице, сообщает РБ «Спорт». При этом окончательное решение по статусу команды примет исполнительный комитет РФС.

Одновременно объявлено о возвращении в элитный дивизион трёх команд. Список пополнят «Балтика», «Торпедо» и «Сочи».

Напомним, что «Пари НН» проиграл в стыковых матчах «Сочи». В другой паре стыков «Ахмат» взял верх над «Уралом».

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О проблемах «Химок» с лицензией на следующий сезон РПЛ стало известно в конце мая. Клуб пытался подать апелляцию, но комитет РФС не согласился с аргументами. Ряд инсайдеров утверждает, что ФК «Химки» будет упразднён как организация.

Юрий Лысенко
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