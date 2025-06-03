Стало известно, что грозит выпускникам, слившим в Сеть материалы ЕГЭ
Рособрнадзор: Работы выпускников, опубликовавших материалы ЕГЭ, аннулируют
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В Рособрнадзоре подтвердили, что результаты участников ЕГЭ, выложившив в интернет экзаменационные материалы, будут аннулированы. Пересдать предмет они смогут только через год, уточнили в пресс-службе ведомства.
«Размещение КИМ в сети Интернет является нарушением порядка проведения экзамена. Работы выпускников, совершивших такое нарушение, аннулируются, и пересдать предмет можно будет только через год», — цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, сегодня стало известно, что некоторые выпускники выложили в Сеть материалы ЕГЭ по обществознанию, экзамен проходил накануне. При этом в ведомстве подчеркнули, что случившееся нельзя назвать утечкой, так как данные были опубликованы уже после завершения сдачи.