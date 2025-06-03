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3 июня, 14:34

Дональд Трамп продолжает использовать личный iPhone и отвечает на звонки с незнакомых номеров

Atlantic: Трамп использует личный телефон, несмотря на угрозы безопасности

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Президент США Дональд Трамп продолжает активно использовать личный смартфон для общения, несмотря на неоднократные предупреждения его окружения о рисках для безопасности. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

«На протяжении более десяти лет бывшего и нынешнего президента США предостерегали от использования личного iPhone с широко известным номером, через который он поддерживает связь с десятками друзей и коллег. Тем не менее Трамп воспринимает телефон как своего рода спасательный круг и не намерен отказываться от него», — отмечает издание.

По данным журнала, Трамп часто отвечает на звонки даже с незнакомых номеров. По мнению источников The Atlantic, этим могут воспользоваться иностранные спецслужбы, чтобы прослушивать разговоры американского лидера.

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Ранее стало известно, что хакеры из китайской группировки Salt Typhoon перехватывали телефонные звонки и незашифрованные текстовые сообщения американских политиков. Под прицел взломщиков попал даже один из советников Трампа.

Марина Фещенко
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