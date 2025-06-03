В России выросло число преступников-подростков

Следственный комитет России сообщил о резком увеличении числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними. За первые четыре месяца 2025 года количество таких правонарушений выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий уровень подростковой преступности повысился на 25% — с 7630 до 9522 зарегистрированных случаев.

По данным правоохранителей, противоправное поведение подростков часто связано с влиянием взрослых, имеющих криминальное прошлое. Особую обеспокоенность вызывает активное вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через мессенджеры и социальные сети.

Только за текущий год в суды уже направлено 2865 уголовных дел в отношении несовершеннолетних, что на 12% превышает показатели прошлого года. В Следственном комитете подчёркивают необходимость срочного принятия комплексных мер по профилактике подростковой преступности, включая усиленный контроль за интернет-активностью молодёжи и работу с неблагополучными семьями.

«Ещё одним направлением, вызывающим серьезную озабоченность, названо криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов. Их преступная активность увеличилась в 2024 году на 8%, а в январе–апреле текущего года — уже на 13%. При этом в минувшем году на 82% возросло число особо тяжких посягательств подростков-мигрантов», — отметили в СК.