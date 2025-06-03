Погрызли, нагадили, ушли: Банда енотов напала на авиазавод и парализовала его работу
PYOK: Еноты перегрызли проводку самолёта на заводе Airbus в Канаде
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На заводе авиастроительной корпорации Airbus в окрестностях Монреаля (Канада) произошел необычный инцидент — семейство из шести енотов проникло на территорию предприятия, что привело к временной остановке производства самолетов. По данным издания PYOK, работники сначала заметили самку енота, карабкающуюся по шасси одного из лайнеров, после чего были вынуждены провести полный осмотр территории, в ходе которого обнаружили еще пятерых детёнышей.
После отлова животных и их выдворения за пределы завода началась тщательная проверка последствий этого неожиданного визита. В ходе осмотра выяснилось, что еноты успели повредить проводку одного из самолётов, а также использовали лайнер в качестве туалета. Этот инцидент, хоть и выглядит курьёзным, привел к серьёзным последствиям — временной остановке производственного процесса и необходимости проведения дополнительных проверок безопасности на всём предприятии.
Справедливости ради отметим, что канадцы обошлись с наглыми животными по-человечески. Недавно в Латвии был зафиксирован первый случай пребывания енота в дикой природе и для зверя это закончилось печально: его отловили и усыпили в соответствии с законодательством Евросоюза, которое считает енотов инвазивным видом.