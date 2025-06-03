Погрызли, нагадили, ушли: Банда енотов напала на авиазавод и парализовала его работу

На заводе авиастроительной корпорации Airbus в окрестностях Монреаля (Канада) произошел необычный инцидент — семейство из шести енотов проникло на территорию предприятия, что привело к временной остановке производства самолетов. По данным издания PYOK, работники сначала заметили самку енота, карабкающуюся по шасси одного из лайнеров, после чего были вынуждены провести полный осмотр территории, в ходе которого обнаружили еще пятерых детёнышей.

После отлова животных и их выдворения за пределы завода началась тщательная проверка последствий этого неожиданного визита. В ходе осмотра выяснилось, что еноты успели повредить проводку одного из самолётов, а также использовали лайнер в качестве туалета. Этот инцидент, хоть и выглядит курьёзным, привел к серьёзным последствиям — временной остановке производственного процесса и необходимости проведения дополнительных проверок безопасности на всём предприятии.