Экс-президента Киргизии Атамбаева заочно приговорили к 11,5 года колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заочно приговорили к 11,5 года лишения свободы. Политик признан виновным по ряду обвинений, включая организацию массовых беспорядков в селе Кой-Таш в 2019 году, незаконное обогащение и приобретение земельных участков незаконным путём. Суд вынес решение о его заключении в колонию общего режима с момента задержания, передаёт «Sputnik Кыргызстан».

Сейчас бывший президент находится за пределами страны. Атамбаеву 68 лет. Пост президента страны он занимал с 2011 по 2017 год. До этого был премьер-министром.

Напомним, в июне 2020 года Атамбаева признали виновным по делу о коррупции и приговорили к 11 годам 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие доказало, что экс-президент и ещё 19 человек причастны к незаконному освобождению из колонии в 2013 году вора в законе Азиза Батукаева. Преступник должен был отсидеть в тюрьме 16 лет, но его выпустили из-за якобы обнаруженной смертельной болезни. После освобождения Батукаев бежал за рубеж, а также выяснилось, что он здоров. Атамбаеву грозило пожизненное заключение за помощь в освобождении криминального авторитета. Однако дело было направлено на новое рассмотрение из-за вновь открывшихся обстоятельств.