Часть Омска на секунду осталась без электричества из-за скачка напряжения
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Массовый сбой электричества произошёл в Омске. Часть города осталась без света на несколько секунд, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
«Причиной стали скачки напряжения, из-за которых вышел из строя разрядник 110 кВ на ТЭЦ-5. Сейчас электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме», — написал глава области в телеграм-канале.
Секундное отключение электричества в Омске. Видео © smotriomsk.ru
По словам Хоценко, начат запуск генерирующего оборудования, он будет продолжен до полного восстановления.
Как сообщал Life.ru, этим вечером, 3 июня, восстановили электроснабжение после атак ВСУ на Запорожье. Там ситуацию стабилизировали менее чем за сутки.