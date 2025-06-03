Часть Омска на секунду осталась без электричества из-за скачка напряжения

Массовый сбой электричества произошёл в Омске. Часть города осталась без света на несколько секунд, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«Причиной стали скачки напряжения, из-за которых вышел из строя разрядник 110 кВ на ТЭЦ-5. Сейчас электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме», — написал глава области в телеграм-канале.

Секундное отключение электричества в Омске. Видео © smotriomsk.ru

По словам Хоценко, начат запуск генерирующего оборудования, он будет продолжен до полного восстановления.