Балицкий доложил Путину о восстановлении электроснабжения на Запорожье
Евгений Балицкий. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил о ситуации в регионе во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил, что в населённых пунктах восстановили электроснабжение.
Балицкий — о ситуации с электроснабжением в Запорожской области. Видео Telegram / Евгений Балицкий
В регионе удалось стабилизировать ситуацию менее чем за сутки. Балицкий отметил, что за время отсутствия света не зафиксировали случаев мародёрства и нарушений порядка.
«Особая благодарность энергетикам, оперативным службам МЧС России по Запорожской области, МВД, Росгвардии, комендатуре, медицинской службе», — добавил губернатор в своём Telegram-канале.
Напомним, высоковольтное оборудование на северо-западе Запорожской области вышло из строя после обстрелов ВСУ. Министерство энергетики быстро приступило к восстановлению электроснабжения. Сегодня днём начали поэтапное подключение к сети.