Балицкий доложил Путину о восстановлении электроснабжения на Запорожье

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил о ситуации в регионе во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил, что в населённых пунктах восстановили электроснабжение.

Балицкий — о ситуации с электроснабжением в Запорожской области. Видео Telegram / Евгений Балицкий

В регионе удалось стабилизировать ситуацию менее чем за сутки. Балицкий отметил, что за время отсутствия света не зафиксировали случаев мародёрства и нарушений порядка.