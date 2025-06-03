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Регион
3 июня, 18:19

Балицкий доложил Путину о восстановлении электроснабжения на Запорожье

Евгений Балицкий. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил о ситуации в регионе во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил, что в населённых пунктах восстановили электроснабжение.

Балицкий — о ситуации с электроснабжением в Запорожской области. Видео Telegram / Евгений Балицкий

В регионе удалось стабилизировать ситуацию менее чем за сутки. Балицкий отметил, что за время отсутствия света не зафиксировали случаев мародёрства и нарушений порядка.

«Особая благодарность энергетикам, оперативным службам МЧС России по Запорожской области, МВД, Росгвардии, комендатуре, медицинской службе»,добавил губернатор в своём Telegram-канале.

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Минэнерго РФ заявило о восстановлении электроснабжения на Запорожье и Херсонщине

Напомним, высоковольтное оборудование на северо-западе Запорожской области вышло из строя после обстрелов ВСУ. Министерство энергетики быстро приступило к восстановлению электроснабжения. Сегодня днём начали поэтапное подключение к сети.

Лия Мурадьян
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