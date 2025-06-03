В ООН прокомментировали теракты ВСУ в Брянской и Курской областях
Дюжаррик: ООН скорбит в связи с гибелью гражданских в конфликте РФ и Украины
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В Организации Объединённых Наций (ООН) прокомментировали теракты ВСУ в Брянской и Курской областях. Представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик заявил, что организация скорбит в связи с гибелью гражданских в условиях продолжающегося конфликта.
«Мы скорбим о гибели всех мирных жителей», — сказал Дюжаррик.
Заявление прозвучало в ответ на вопрос о позиции генерального секретаря Антониу Гутерриша относительно терактов ВСУ в Брянской и Курской областях.
Напомним, ранее в Брянской области взрыв обрушил мост в момент, когда под ним проезжал пассажирский поезд Климов-Москва. Эта трагедия унесла жизни семи человек, пострадали 113. Позже стало известно о героическом поступке машиниста поезда Павла Мишина, который ценой собственной жизни успел затормозить состав, предотвратив ещё большее число жертв. Позже в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему двигался грузовой локомотив. В результате взрыва пострадали трое: машинист и два его помощника. Следственный комитет расследует оба подрыва как террористические акты. По данным ведомства, террористы действовали по указанию киевского режима.