В ООН прокомментировали теракты ВСУ в Брянской и Курской областях

В Организации Объединённых Наций (ООН) прокомментировали теракты ВСУ в Брянской и Курской областях. Представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик заявил, что организация скорбит в связи с гибелью гражданских в условиях продолжающегося конфликта.

«Мы скорбим о гибели всех мирных жителей», — сказал Дюжаррик.