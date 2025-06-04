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3 июня, 22:54

В суде зачитали показания обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае

Обвиняемые. Обложка © Telegram / Следком

Обвиняемые. Обложка © Telegram / Следком

В Краснодарском краевом суде продолжается рассмотрения дела об убийстве аниматоров — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Очередное заседание прошло 2 июня. Следствие представило присяжным допросы обвиняемых на месте преступления.

Установлено, что нападавшие силой усадили Кирилла в машину и отвезли к банкомату. После этого они вывезли его на пустырь, где несколько раз ударили ножом. Тело спрятали в яме, сняв украшения и цепочку, которую один из преступников потерял, сообщает Kp.ru.

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Татьяну Мостыко увезли в другое место. Один из обвиняемых признался, что ударил её ножом. Девушка лишь сказала: «Не надо!». Нож сломался, и она упала. Судмедэкспертиза подтвердила, что пострадавшая скончалась через несколько минут.

После убийства преступники закопали её тело и сожгли машину жертв с документами. На заседании показали видеозаписи с места преступления и фотографии тел. Суд не согласился удалить визуальный материал, сочтя его необходимым для оценки. Следующее заседание суда с участием присяжных назначено на 19 июня.

Напомним, убийство произошло в апреле 2023 года, когда аниматоры столкнулись с троими неизвестными, которые напали на них ради наживы. С карт убитых сняли почти 200 тысяч рублей.

Лия Мурадьян
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