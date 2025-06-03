Pornhub закроет доступ для французов и будет транслировать заглушку с Марианной

Компания Aylo, владелец сайтов Pornhub, Redtube и YouPorn, закроет доступ к своим площадкам во Франции. Это решение станет протестом против новых правительственных инициатив по проверке возраста пользователей, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя компании.

Согласно информации, Aylo планирует приостановить трансляцию своего контента во Франции в течение 24 часов.

«Это решение, принятое Aylo, а не навязанное правительством», — уточнил пресс-секретарь.

Вместо привычного контента пользователи увидят изображение Марианны — символа Франции и олицетворения национального девиза «Свобода, равенство, братство». Рядом разместят надпись «У свободы нет кнопки выключения».

Франция занимает второе место в мире по посещаемости Pornhub, уступая только США. Le Parisien сообщает, что сайты Aylo ежедневно посещает не менее семи миллионов французов.