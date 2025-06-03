Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 20:53

Израиль нанёс артиллерийские удары по Сирии в ответ на обстрел

Израиль нанёс артиллерийские удары по Сирии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Израиль нанёс артиллерийские удары по Сирии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела артиллерийские удары по целям на юге Сирии. Эта операция стала ответом на запуск двух снарядов с сирийской территории, которые упали в незаселённой местности на израильской территории.

В заявлении военных подчёркивается, что подобные действия являются недопустимыми, и Тель-Авив будет жёстко реагировать на любые угрозы своей безопасности.

В результате израильских ударов в секторе Газа погибли более 80 человек
В результате израильских ударов в секторе Газа погибли более 80 человек

Ранее израильские силы подтвердили ликвидацию высокопоставленного командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара в секторе Газа. Напомним, Мухаммед Синвар на этом посту был преемником своего брата Яхьи Синвара, которого Израиль ликвидировал в октябре прошлого года.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Израиль
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar