Израиль нанёс артиллерийские удары по Сирии в ответ на обстрел
Израиль нанёс артиллерийские удары по Сирии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела артиллерийские удары по целям на юге Сирии. Эта операция стала ответом на запуск двух снарядов с сирийской территории, которые упали в незаселённой местности на израильской территории.
В заявлении военных подчёркивается, что подобные действия являются недопустимыми, и Тель-Авив будет жёстко реагировать на любые угрозы своей безопасности.
Ранее израильские силы подтвердили ликвидацию высокопоставленного командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара в секторе Газа. Напомним, Мухаммед Синвар на этом посту был преемником своего брата Яхьи Синвара, которого Израиль ликвидировал в октябре прошлого года.