ABC: Трамп отстраняется от урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп стал менее заинтересованным в разрешении конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на свои источники.

Ещё до последних встреч делегаций России и Украины в Стамбуле Трамп выражал разочарование по поводу медленного прогресса в мирном процессе.

«Официальные лица, знакомые с его позицией, говорят, что, хотя ранее он обрушивался как на Украину, так и на Россию, в последние дни он становится всё более отстранённым», — отмечает издание.

По мнению журналистов, это указывает на изменение позиции США в роли посредника в конфликте.