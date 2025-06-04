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3 июня, 21:00

ABC: Трамп отстраняется от урегулирования конфликта на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп стал менее заинтересованным в разрешении конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на свои источники.

Ещё до последних встреч делегаций России и Украины в Стамбуле Трамп выражал разочарование по поводу медленного прогресса в мирном процессе.

«Официальные лица, знакомые с его позицией, говорят, что, хотя ранее он обрушивался как на Украину, так и на Россию, в последние дни он становится всё более отстранённым», — отмечает издание.

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По мнению журналистов, это указывает на изменение позиции США в роли посредника в конфликте.

Как сообщал Life.ru, ранее представители Белого дома утверждали, что Трамп сохраняет оптимизм относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Официальные лица подчёркивали, что американский лидер активно участвует в этом процессе и «усердно работает» над достижением договорённостей.

Лия Мурадьян
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