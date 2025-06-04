МЧС сообщило о ракетной опасности на побережье Чёрного моря
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На Черноморском побережье возникла ракетная опасность. Местное население получило предупреждение о возможном падении ракет, сообщает приложение МЧС России.
«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена «Ракетная опасность», — говорится в сообщении.
Сигналы о ракетной опасности начали поступать в города Черноморского побережья с 23:07 мск.
Как сообщал Life.ru, ранее Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками Рыльский район Курской области. На месте падения одного из дронов возник пожар.