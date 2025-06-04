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3 июня, 22:03

Келлог: Удары Киева по аэродромам России увеличивают риски расширения конфликта

Кит Келлог. Обложка © Х / generalkellogg

Кит Келлог. Обложка © Х / generalkellogg

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что удары Киева по военным аэродромам России значительно повышают уровни рисков в конфликте и могут привести к его расширению.

«Когда вы атакуете ключевые элементы системы выживания противника, такие как его ядерная триада, вы автоматически увеличиваете уровень риска. Мы не можем предсказать, как отреагирует другая сторона», – отметил Келлог.

Он подчеркнул, что именно такого развития событий Вашингтон стремится избежать. Келлог также добавил, что сейчас всё поведение Украины показывает её готовность к активным военным действиям, что может привести к неприемлемым уровням риска для Москвы.

«Мы пытаемся предотвратить ситуацию, в которой конфликт может выйти за рамки», – добавил американский чиновник.

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В то же время в Белом доме заявили, что Киев не предупреждал президента США Дональда Трампа об ударах по стратегической авиации РФ заранее. Глава Белого дома продолжает настаивать на урегулировании конфликта путём переговоров.

Юния Ларсон
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