Келлог: Удары Киева по аэродромам России увеличивают риски расширения конфликта

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что удары Киева по военным аэродромам России значительно повышают уровни рисков в конфликте и могут привести к его расширению.

«Когда вы атакуете ключевые элементы системы выживания противника, такие как его ядерная триада, вы автоматически увеличиваете уровень риска. Мы не можем предсказать, как отреагирует другая сторона», – отметил Келлог.

Он подчеркнул, что именно такого развития событий Вашингтон стремится избежать. Келлог также добавил, что сейчас всё поведение Украины показывает её готовность к активным военным действиям, что может привести к неприемлемым уровням риска для Москвы.

«Мы пытаемся предотвратить ситуацию, в которой конфликт может выйти за рамки», – добавил американский чиновник.