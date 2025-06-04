Билеты, стройка и даже конфеты: Life.ru выяснил, что ещё резко подорожает в июне

Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев предупредил, что июнь станет месяцем подорожания целого ряда товаров и услуг. Причём рост затронет самые разные сферы жизни – от ремонта и путешествий до продуктов питания. В беседе с Life.ru эксперт объяснил, что причин для такого скачка несколько, и связаны они как с сезонными факторами, так и с изменениями в законодательстве.

Летом традиционно растут в цене строительные и отделочные материалы (цемент, металлические конструкции, изоляционные материалы и пиломатериалы). Как следствие подорожают строительные и монтажные работы. Рост может составить 5-7%. Рост цен на стройматериалы традиционно совпадает с ростом цен на мебель. Александр Тимофеев Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

Тимофеев объяснил, что дачный сезон и активизация строительства толкают вверх спрос и, соответственно, цены.

Кроме того, по словам экономиста, существенно вырастет стоимость путешествий. Рекордный спрос на внутренний туризм приведёт к тому, что авиабилеты и железнодорожные перевозки станут ощутимо дороже. Более того, автомобилистам тоже придётся раскошелиться. Эксперт прогнозирует рост цен на бензин, который, правда, поначалу будет «замаскирован» программами лояльности.

При этом эксперт особо отметил, что подорожание затронет и продукты питания. Рост цен на пальмовое масло и повышение экспортных пошлин на российское растительное масло на мировом рынке, а также новые требования к пищевой промышленности спровоцируют повышение стоимости кондитерских изделий, а также всей остальной продукции, в составе ингредиентов которой оно используется.

«Из-за законопроекта, проходящего сейчас второе чтение в Государственной думе, обязывающий пищевиков соблюдать ГОСТы, часть продовольственной продукции может подорожать. Причина в том, что сейчас отечественные компании производят продукцию по техническим условиям и собственным стандартам, приведение её в соответствие – изменение состава, оформление разрешительных документов и упаковки – могут привести к росту цен на рыбную и молочную продукцию, доля несоответствия среди которых достигает уже 60 и 50% соответственно», — подытожил экономист.