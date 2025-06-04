На Черноморском побережье отменили ракетную опасность
На Черноморском побережье отменили ракетную опасность. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara
Режим ракетной опасности, действовавший в течение трёх часов на Черноморском побережье, отменён. Центр оповещения Краснодарского края официально снял угрозу.
«На территории Черноморского побережья объявлена отмена угрозы «Ракетная опасность», — говорится в сообщении МЧС.
Сигнал тревоги распространялся с 23:07 3 июня на территории нескольких городов, включая Новороссийск, Сочи, федеральную территорию «Сириус» и Темрюкский район. Власти оперативно информировали население об угрозе через систему экстренного оповещения.