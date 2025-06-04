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3 июня, 23:56

На Черноморском побережье отменили ракетную опасность

На Черноморском побережье отменили ракетную опасность. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

На Черноморском побережье отменили ракетную опасность. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Режим ракетной опасности, действовавший в течение трёх часов на Черноморском побережье, отменён. Центр оповещения Краснодарского края официально снял угрозу.

«На территории Черноморского побережья объявлена отмена угрозы «Ракетная опасность», — говорится в сообщении МЧС.

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Сигнал тревоги распространялся с 23:07 3 июня на территории нескольких городов, включая Новороссийск, Сочи, федеральную территорию «Сириус» и Темрюкский район. Власти оперативно информировали население об угрозе через систему экстренного оповещения.

Артём Гапоненко
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