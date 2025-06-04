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Регион
4 июня, 00:23

Хуситы заявили, что помешали военному самолёту США сесть в аэропорту Бен-Гурион

Аэропорт. Обложка © unsplash.com / Nicolas Jehly

Аэропорт. Обложка © unsplash.com / Nicolas Jehly

Транспортный самолёт ВВС США не смог приземлиться в израильском аэропорту Бен-Гурион из-за ракетного удара, который, по утверждению хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах», был нанесён их силами. Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что ракеты были запущены в рамках военной операции, в ходе которой была атакована воздушная гавань.

Сариа отметил, что для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2». Он также добавил, что благодаря этому удару в течение двух дней подряд была предотвращена посадка американского военно-транспортного самолёта в аэропорту Лода, известном как Бен-Гурион.

Во вторник вечером израильские военные зафиксировали запуск ракеты с территории Йемена, что привело к объявлению воздушной тревоги в нескольких районах Израиля. Позже Армия обороны Израиля сообщила, что ракета была успешно перехвачена.

Хуситы сообщили о двух погибших и 43 раненых от удара Израиля по Ходейде
Хуситы сообщили о двух погибших и 43 раненых от удара Израиля по Ходейде

На прошлой неделе хуситы атаковали аэропорт в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой. Обошлось без пострадавших.

Юния Ларсон
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