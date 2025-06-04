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4 июня, 02:20

Китай проявляет осторожность в организации переговоров Си Цзиньпина с Трампом

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b / Flickr / Trump White House Archived

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b / Flickr / Trump White House Archived

Пекин сдержанно относится к перспективе личной беседы председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Politico, такая осторожность связана с недавними скандальными эпизодами, включая публичные выступления Трампа во время встреч с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете.

По данным издания, китайская сторона выражает обеспокоенность непредсказуемым поведением американского президента. В Пекине опасаются, что возможные инциденты во время переговоров могут негативно сказаться на имидже китайского лидера.

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Ранее сообщалось, что администрация США ведёт переговоры с китайскими властями о срочном телефонном разговоре между Трампом и Си Цзиньпином. Американская сторона рассматривает такой диалог как необходимый шаг для восстановления рабочих отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.

Артём Гапоненко
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