Китай проявляет осторожность в организации переговоров Си Цзиньпина с Трампом

Пекин сдержанно относится к перспективе личной беседы председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Politico, такая осторожность связана с недавними скандальными эпизодами, включая публичные выступления Трампа во время встреч с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете.

По данным издания, китайская сторона выражает обеспокоенность непредсказуемым поведением американского президента. В Пекине опасаются, что возможные инциденты во время переговоров могут негативно сказаться на имидже китайского лидера.