Силы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь украинских беспилотников за прошедшую ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно официальным данным, четыре воздушные цели были нейтрализованы над территорией Крыма, две — в небе Курской области и одна — в Белгородской области.
А в ночь на 3 июня российские силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА. Три дрона были подавлены над Крымом, по два над Курской и Белгородской областями.