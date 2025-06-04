Силы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь украинских беспилотников за прошедшую ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно официальным данным, четыре воздушные цели были нейтрализованы над территорией Крыма, две — в небе Курской области и одна — в Белгородской области.