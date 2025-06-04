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Регион
4 июня, 04:19
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Силы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь украинских беспилотников за прошедшую ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно официальным данным, четыре воздушные цели были нейтрализованы над территорией Крыма, две — в небе Курской области и одна — в Белгородской области.

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А в ночь на 3 июня российские силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА. Три дрона были подавлены над Крымом, по два над Курской и Белгородской областями.

Артём Гапоненко
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