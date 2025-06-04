Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 04:55

Фигурантка дела о бронежилетах Антонова заключила контракт c Минобороны

Бронежилеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Dombrowski

Бронежилеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Dombrowski

Финансовый директор компании «Пикет» Виктория Антонова, фигурантка громкого дела о поставках некачественных бронежилетов для армии, оказалась в зоне СВО, заключив контракт с Минобороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Контракт оформлен через ФСИН. Антонова отправится служить в Первый женский батальон, где будет заниматься направлением дронов.

В деле о некачественных бронежилетах появилась новая статья
В деле о некачественных бронежилетах появилась новая статья

Напомним, уголовное дело о поставках некачественных бронежилетов было возбуждено в апреле 2024 года. Среди фигурантов — учредитель «Пикета» Дмитрий Есипов, который продолжает находиться в СИЗО, несмотря на заключение досудебного соглашения. Обвиняемым вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar