Фигурантка дела о бронежилетах Антонова заключила контракт c Минобороны
Бронежилеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Dombrowski
Финансовый директор компании «Пикет» Виктория Антонова, фигурантка громкого дела о поставках некачественных бронежилетов для армии, оказалась в зоне СВО, заключив контракт с Минобороны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Контракт оформлен через ФСИН. Антонова отправится служить в Первый женский батальон, где будет заниматься направлением дронов.
Напомним, уголовное дело о поставках некачественных бронежилетов было возбуждено в апреле 2024 года. Среди фигурантов — учредитель «Пикета» Дмитрий Есипов, который продолжает находиться в СИЗО, несмотря на заключение досудебного соглашения. Обвиняемым вменяют мошенничество в особо крупном размере.