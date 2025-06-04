Около 200 юных яхтсменов приняли участие в регате «Оптимисты Северной столицы»

В Санкт-Петербурге состоялся первый этап Всероссийской серии регат «Оптимисты Северной Столицы». Это соревнование проводится с 2012 года и является одним из самых важных для молодых яхтсменов. В 2025 году на воду вышли 190 спортсменов из восьми регионов РФ и Белоруссии, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге прошёл первый этап всероссийской серии регат «Оптимисты Северной столицы». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

«Каждый раз яхта вставала почти против ветра и подлетала на волне, и это было довольно-таки тяжело. Но просто надо было чуть приподнять шверт – это, что мешает боковому сопротивлению. Я занимаюсь год уже, но яхтой научиться управлять не тяжело. Совсем не тяжело. Привязал парус и пошёл», – подчеркнул участник регаты Марк Шукман.

Всего регата длится два дня. Во время первой гонки на старт выходит «золотой флот»: сильнейшие 70 яхтсменов. В результате лучшими по итогам шести туров стали жители Петербурга — Андрей Жаков и Татьяна Васильева.

«Для меня сложилось всё очень хорошо. Я – первая по девочкам с большим отрывом. Мне не хватило буквально двух очков до третьего места по общему зачёту. Те, кто реально хотели, они победили», – рассказала Васильева.