Жапаров намекнул на амнистию экс-президента Киргизии
Жапаров назвал слишком суровым приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву
Алмазбек Атамбаев. Обложка ©
Президент Киргизии Садыр Жапаров считает, что суд вынес слишком строгий вердик экс-главе государства Алмазбеку Атамбаеву, который заочно приговорён к 11,5 года. Он подчеркнул, что озвучивает лишь свою гражданскую позицию и полагает, что было бы достаточно пробации или штрафа.
«Никто не может изменить решение суда. Даже я не имею на это права. У меня есть другое право — право на амнистию. Если обратятся с соответствующим заявлением, могу предоставить амнистию», — добавил лидер Киргизии.
Он напомнил, что Атамбаев вполне может обжаловать приговор, если тоже посчитает его слишком жёстким. Для этого есть все механизмы, отметил Жапаров.
Напомним, бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заочно приговорили к 11,5 года лишения свободы. Политик признан виновным по ряду обвинений, включая организацию массовых беспорядков в селе Кой-Таш в 2019 году, незаконное обогащение и приобретение земельных участков. Сейчас экс-президент находится за пределами страны. Атамбаеву 68 лет. Пост главы Киргизии он занимал с 2011 по 2017 год.