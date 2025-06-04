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Регион
4 июня, 07:53

Жапаров намекнул на амнистию экс-президента Киргизии

Жапаров назвал слишком суровым приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву

Алмазбек Атамбаев. Обложка ©

Алмазбек Атамбаев. Обложка ©

Президент Киргизии Садыр Жапаров считает, что суд вынес слишком строгий вердик экс-главе государства Алмазбеку Атамбаеву, который заочно приговорён к 11,5 года. Он подчеркнул, что озвучивает лишь свою гражданскую позицию и полагает, что было бы достаточно пробации или штрафа.

«Никто не может изменить решение суда. Даже я не имею на это права. У меня есть другое право — право на амнистию. Если обратятся с соответствующим заявлением, могу предоставить амнистию», — добавил лидер Киргизии.

Он напомнил, что Атамбаев вполне может обжаловать приговор, если тоже посчитает его слишком жёстким. Для этого есть все механизмы, отметил Жапаров.

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Напомним, бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заочно приговорили к 11,5 года лишения свободы. Политик признан виновным по ряду обвинений, включая организацию массовых беспорядков в селе Кой-Таш в 2019 году, незаконное обогащение и приобретение земельных участков. Сейчас экс-президент находится за пределами страны. Атамбаеву 68 лет. Пост главы Киргизии он занимал с 2011 по 2017 год.

Татьяна Миссуми
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