Жапаров намекнул на амнистию экс-президента Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров считает, что суд вынес слишком строгий вердик экс-главе государства Алмазбеку Атамбаеву, который заочно приговорён к 11,5 года. Он подчеркнул, что озвучивает лишь свою гражданскую позицию и полагает, что было бы достаточно пробации или штрафа.

«Никто не может изменить решение суда. Даже я не имею на это права. У меня есть другое право — право на амнистию. Если обратятся с соответствующим заявлением, могу предоставить амнистию», — добавил лидер Киргизии.

Он напомнил, что Атамбаев вполне может обжаловать приговор, если тоже посчитает его слишком жёстким. Для этого есть все механизмы, отметил Жапаров.