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Регион
4 июня, 08:07

«Готовятся к схватке»: Военный эксперт раскрыл, зачем США кинулись запасаться оружием

Эксперт Дандыкин: США спешно накапливают вооружение для столкновения с РФ и КНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

США усиленно пополняют запасы оружия в рамках подготовки к возможному будущему военному столкновению с Россией и Китаем. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Во-первых, они накапливают оружие потому, что слишком много поставляли его киевскому режиму. Во-вторых, США готовятся к столкновению со своими ключевыми геополитическими соперниками, в число которых входят Китай, Россия, Иран и КНДР, поэтому в ближайшем будущем это оружие начнёт поступать союзникам Вашингтона в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые будут его использовать для борьбы с главными оппонентами Белого дома, то есть для столкновения с Россией и Китаем», — подчеркнул эксперт в беседе с Инфо24.

Дандыкин дополнил, что США начали срочно пополнять арсеналы вооружений для поставок на Украину. По словам специалиста, Вашингтон не будет отправлять Киеву новые образцы оружия, но передаст старую технику и артиллерийские системы в прежних объёмах.

«Помимо всего прочего, США пополняют свои арсеналы для того, чтобы продолжать поставки оружия Киеву. Конечно, они не будут передавать Украине современные образцы вооружения, за исключением ракет ATAСMS и ПТРК Javelin, а вот гаубицы 777, БМП M2 Bradley, бронемашины HMMWV и многое другое Вашингтон продолжит отправлять Киеву в прежних объёмах», — подытожил капитан.
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Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что США наращивают запасы оружия с невиданной скоростью. По словам главы Белого дома, таких темпов никогда ещё не наблюдали в Соединённых Штатах. При этом Трамп выразил надежду, что ВС США никогда не придётся использовать это оружие в боевых действиях.

Дарья Нарыкова
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