«Готовятся к схватке»: Военный эксперт раскрыл, зачем США кинулись запасаться оружием

США усиленно пополняют запасы оружия в рамках подготовки к возможному будущему военному столкновению с Россией и Китаем. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Дандыкин дополнил, что США начали срочно пополнять арсеналы вооружений для поставок на Украину. По словам специалиста, Вашингтон не будет отправлять Киеву новые образцы оружия, но передаст старую технику и артиллерийские системы в прежних объёмах.

Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что США наращивают запасы оружия с невиданной скоростью. По словам главы Белого дома, таких темпов никогда ещё не наблюдали в Соединённых Штатах. При этом Трамп выразил надежду, что ВС США никогда не придётся использовать это оружие в боевых действиях.