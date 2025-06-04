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4 июня, 08:19

«Полководца из него не вышло»: Медведчук заявил, что Зеленский лишил Украину будущего

Медведчук: Не ставший великим полководцем Зеленский лишил Украину будущего

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Dmytro Larin

Из-за диктатуры Владимира Зеленского Украина лишилась будущего как государство. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, такая ситуация сложилась в связи с неудачами Зеленского на фронте и в дипломатии. В то же время, как подчеркивает Медведчук, Россия приближается к «моменту истины», поскольку у неё есть ясные стратегические цели. Медведчук также сообщил, что Украина, по его мнению, начала признавать потерю своих территорий.

«Зеленский признал, что великого полководца из него не вышло», — заключил политик.

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Ранее Виктор Медведчук заявил, что стратегия Киева — это «война на столетия» с Россией, в которой активно готовят население украинские власти. Владимир Зеленский и его соратники будут препятствовать любым мирным шагам, чтобы Украина воевала как можно дольше.

Владимир Озеров
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