«Полководца из него не вышло»: Медведчук заявил, что Зеленский лишил Украину будущего

По его словам, такая ситуация сложилась в связи с неудачами Зеленского на фронте и в дипломатии. В то же время, как подчеркивает Медведчук, Россия приближается к «моменту истины», поскольку у неё есть ясные стратегические цели. Медведчук также сообщил, что Украина, по его мнению, начала признавать потерю своих территорий.