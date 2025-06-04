«Поскребла по сусекам»: Захарова лично для Маска узнала о долге США перед ООН в $3 млрд
Захарова напомнила Маску, что задолженность США перед ООН превысила $3 млрд
Обложка © Telegram / МИД России
Соединённые Штаты задолжали Организации Объединённых Наций (ООН) более трёх миллиардов долларов, при этом долг перед международной организацией продолжает расти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в эфире радиостанции Sputnik требование американского бизнесмена Илона Маска «остановить финансирование ООН».
«Именно США являются крупнейшим должником ООН. По официальным данным, на январь 2025 года долг США перед ООН составлял более $2 млрд. Это только долг перед ООН. Я, так сказать, поскребла по сусекам и могу предоставить вам официальную информацию: на сегодняшний день долг США перед ООН уже превысил отметку в $3 млрд», — разъяснила Маску Захарова.
Она задалась вопросом, о каком «финансировании» ООН со стороны Вашингтона тогда говорит Маск. Дипломат пошутила, что, видимо, в США живут по принципу: «Кому должен — всем прощаю». Захарова удивилась, как можно было вообще накопить такую задолженность в три миллиарда долларов и при этом делать вид, что всё в порядке, рассчитывая на «особое» отношение к Штатам со стороны других государств.
По мнению представителя МИД РФ, Маск не совсем понял, какую тему он случайно поднял, ведь о долгах США не принято говорить вслух. Она также уверена, что ООН не станет раскачивать эту тему и напоминать Вашингтону о платежах, так как у международной организации попросту «не найдётся пороха в пороховницах».
Напомним, Маск выступил с резкой критикой в адрес Организации Объединённых наций (ООН), призвав прекратить её финансирование. Поводом для такого заявления стало видео выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором тот выразил озабоченность использованием цифровых платформ для распространения дезинформации и разжигания вражды.