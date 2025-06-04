«Поскребла по сусекам»: Захарова лично для Маска узнала о долге США перед ООН в $3 млрд

Соединённые Штаты задолжали Организации Объединённых Наций (ООН) более трёх миллиардов долларов, при этом долг перед международной организацией продолжает расти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в эфире радиостанции Sputnik требование американского бизнесмена Илона Маска «остановить финансирование ООН».

«Именно США являются крупнейшим должником ООН. По официальным данным, на январь 2025 года долг США перед ООН составлял более $2 млрд. Это только долг перед ООН. Я, так сказать, поскребла по сусекам и могу предоставить вам официальную информацию: на сегодняшний день долг США перед ООН уже превысил отметку в $3 млрд», — разъяснила Маску Захарова.

Она задалась вопросом, о каком «финансировании» ООН со стороны Вашингтона тогда говорит Маск. Дипломат пошутила, что, видимо, в США живут по принципу: «Кому должен — всем прощаю». Захарова удивилась, как можно было вообще накопить такую задолженность в три миллиарда долларов и при этом делать вид, что всё в порядке, рассчитывая на «особое» отношение к Штатам со стороны других государств.

По мнению представителя МИД РФ, Маск не совсем понял, какую тему он случайно поднял, ведь о долгах США не принято говорить вслух. Она также уверена, что ООН не станет раскачивать эту тему и напоминать Вашингтону о платежах, так как у международной организации попросту «не найдётся пороха в пороховницах».