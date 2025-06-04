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Регион
4 июня, 08:34

На маркетплейсы завезли свечи с «запахом Путина» за 540 рублей

Россиянам предложили купить ароматические свечи с «запахом Путина» за 540 руб.

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На одном из российских онлайн-маркетплейсов в продаже появились ароматические свечи, которые, как утверждается, имеют «запах президента России Владимира Путина».

Покупателям предлагаются свечи из натурального воска с деревянным фитилём, рассчитанные на 25 часов горения. Цена такого изделия составляет 544 рубля. В описании товара под названием «Аромат Путин» указаны варианты запахов российского президента. По мнению этих парфюмеров, глава государства пахнет чёрной ванилью или тёмной амброй.

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Если вы хотите пахнуть, как Александр Лукашенко, то ранее президент Республики Беларусь сам рассказал о своём любимом парфюме. По его словам, этот аромат стал его визитной карточкой с самого первого дня в качестве главы Белоруссии.

Владимир Озеров
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