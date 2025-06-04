На маркетплейсы завезли свечи с «запахом Путина» за 540 рублей

На одном из российских онлайн-маркетплейсов в продаже появились ароматические свечи, которые, как утверждается, имеют «запах президента России Владимира Путина».

Покупателям предлагаются свечи из натурального воска с деревянным фитилём, рассчитанные на 25 часов горения. Цена такого изделия составляет 544 рубля. В описании товара под названием «Аромат Путин» указаны варианты запахов российского президента. По мнению этих парфюмеров, глава государства пахнет чёрной ванилью или тёмной амброй.

Если вы хотите пахнуть, как Александр Лукашенко, то ранее президент Республики Беларусь сам рассказал о своём любимом парфюме. По его словам, этот аромат стал его визитной карточкой с самого первого дня в качестве главы Белоруссии.