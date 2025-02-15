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15 февраля, 09:36

Парфюмер назвала 3 аромата, которые подавляют аппетит

Парфюмер Сиордия рекомендовала подавлять аппетит с помощью ароматов

Парфюмер Екатерина Сиордия рекомендовала россиянам при необходимости подавить аппетит использовать ароматы лаванды, грейпфрута или базилика. В частности, по её словам, эфирное масло базилика может помочь в случаях, когда аппетит провоцируется высокой активностью организма.

Парфюм влияет на мозговую деятельность и отвлекает от желания что-либо съесть. Если же причиной проснувшегося аппетита является стресс, то лучше выбрать эфирное масло лаванды, которое ускоряет расслабление. Аналогичным образом действуют запахи корицы, имбиря и кардамона, отметила эксперт.

«В свою очередь, запах грейпфрута очень хорошо наполняет энергией, вызывает чувство радости. Так что после него можно спокойно обойтись без булочки», — заключила собеседница «Москвы 24».

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Ранее парфюмер назвала идеальный аромат для первого свидания. Кроме того, россиянам рассказали, как не нарваться на подделку при выборе духов. Кстати, в России начали продавать духи с ароматом Челябинска.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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