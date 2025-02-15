Парфюмер назвала 3 аромата, которые подавляют аппетит

Парфюмер Екатерина Сиордия рекомендовала россиянам при необходимости подавить аппетит использовать ароматы лаванды, грейпфрута или базилика. В частности, по её словам, эфирное масло базилика может помочь в случаях, когда аппетит провоцируется высокой активностью организма.

Парфюм влияет на мозговую деятельность и отвлекает от желания что-либо съесть. Если же причиной проснувшегося аппетита является стресс, то лучше выбрать эфирное масло лаванды, которое ускоряет расслабление. Аналогичным образом действуют запахи корицы, имбиря и кардамона, отметила эксперт.