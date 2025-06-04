Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова
Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова. Обложка © Telegram/Татьяна Сахарова
Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла 4 июня на 52-м году жизни после тяжелой болезни, об этом сообщили её близкие через телеграм-канал политика.
«Она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Её светлая память навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.
О дате и месте прощания сообщат позднее.
А накануне на 89-м году жизни умер композитор Евгений Дога. Одна из самых известных композиций мастера — вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», который вошёл список музыкальных шедевров XX века.