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Регион
4 июня, 08:50

Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова. Обложка © Telegram/Татьяна Сахарова

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова. Обложка © Telegram/Татьяна Сахарова

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла 4 июня на 52-м году жизни после тяжелой болезни, об этом сообщили её близкие через телеграм-канал политика.

«Она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Её светлая память навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

О дате и месте прощания сообщат позднее.

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А накануне на 89-м году жизни умер композитор Евгений Дога. Одна из самых известных композиций мастера — вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», который вошёл список музыкальных шедевров XX века.

Александра Вишнякова
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