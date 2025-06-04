Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла 4 июня на 52-м году жизни после тяжелой болезни, об этом сообщили её близкие через телеграм-канал политика.

«Она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Её светлая память навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

О дате и месте прощания сообщат позднее.