Украинский военнопленный Иван Набоков заявил, что Владимир Зеленский разрешил применение ВСУ оружия против гражданского населения. По его мнению, главной целью главаря киевского режима является личное обогащение.

«Он разрешил стрелять по мирному населению, что можно говорить? Человек без совести, без чести, его кошмары не мучают. Он ничего не сделал хорошего для страны. Он уничтожил весь народ», — сказал военнослужащий в видеообращении, распространённом Минобороны РФ.

По словам Набокова, его мобилизовали в январе, несмотря на варикоз и трудности при ходьбе. Пленный уверен, что Зеленский никого не уважает, ему «лишь бы денег побольше воровать». Он также добавил, что Зеленский поставил у власти ТЦК, которые «всех гребут и забирают» и милицию, которая «ничего не делает, а только охраняет его и его приближённых».

По словам солдата, народ на Украине теперь полностью бесправен: любые собрания пресекаются силовиками, и ни о какой «соборности» речи не идёт. Многие сбежали за границу, а воевать отправляют только простых людей, которых ловят сотрудники ТЦК.