«Он уничтожил весь народ»: Пленный боец ВСУ обвинил Зеленского в истреблении нации
Украинский военнопленный Набоков: Зеленский разрешил стрелять по гражданским
Обложка © Пресс-служба Зеленского
Украинский военнопленный Иван Набоков заявил, что Владимир Зеленский разрешил применение ВСУ оружия против гражданского населения. По его мнению, главной целью главаря киевского режима является личное обогащение.
«Он разрешил стрелять по мирному населению, что можно говорить? Человек без совести, без чести, его кошмары не мучают. Он ничего не сделал хорошего для страны. Он уничтожил весь народ», — сказал военнослужащий в видеообращении, распространённом Минобороны РФ.
По словам Набокова, его мобилизовали в январе, несмотря на варикоз и трудности при ходьбе. Пленный уверен, что Зеленский никого не уважает, ему «лишь бы денег побольше воровать». Он также добавил, что Зеленский поставил у власти ТЦК, которые «всех гребут и забирают» и милицию, которая «ничего не делает, а только охраняет его и его приближённых».
По словам солдата, народ на Украине теперь полностью бесправен: любые собрания пресекаются силовиками, и ни о какой «соборности» речи не идёт. Многие сбежали за границу, а воевать отправляют только простых людей, которых ловят сотрудники ТЦК.
Ранее пленный боец ВСУ Валерий Василькин рассказал, что мобилизованных украинских солдат обманом отправляют на передовую. Он пояснил, что его, жителя Одесской области, призвали через ТЦК, пообещав работу на второй линии, но вместо этого перебросили на фронт в составе сотни таких же мобилизованных. По его словам, их доставили к линии боевых действий без должной подготовки и снаряжения.