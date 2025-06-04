Десять клубов Первой лиги выступили за то, чтобы «Пари НН» остался в РПЛ

Десять клубов Первой лиги выступили за то, чтобы «Пари НН», проигравший в стыковых матчах «Сочи», остался в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба второго дивизиона. При этом четыре клуба проголосовали за то, чтобы вместо нижегородцев в РПЛ сыграл «Урал», проигравший в стыках «Ахмату».

Напомним, 31 мая «Пари НН» уступил «Сочи» (1:3) в ответном стыковом матче, проиграв по сумме двух встреч (3:4). Несмотря на гол Хуана Босельи, дубль Мартина Крамарича и точный удар Кирилла Заики принесли сочинцам победу и место в РПЛ.

Ранее право выступать в элитном дивизионе также завоевали «Балтика» (Калининград) и «Торпедо» (Москва).