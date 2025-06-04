Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 09:27

Десять клубов Первой лиги выступили за то, чтобы «Пари НН» остался в РПЛ

Обложка © VK / ФК «Пари Нижний Новгород»

Обложка © VK / ФК «Пари Нижний Новгород»

Десять клубов Первой лиги выступили за то, чтобы «Пари НН», проигравший в стыковых матчах «Сочи», остался в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба второго дивизиона. При этом четыре клуба проголосовали за то, чтобы вместо нижегородцев в РПЛ сыграл «Урал», проигравший в стыках «Ахмату».

Напомним, 31 мая «Пари НН» уступил «Сочи» (1:3) в ответном стыковом матче, проиграв по сумме двух встреч (3:4). Несмотря на гол Хуана Босельи, дубль Мартина Крамарича и точный удар Кирилла Заики принесли сочинцам победу и место в РПЛ.

Ранее право выступать в элитном дивизионе также завоевали «Балтика» (Калининград) и «Торпедо» (Москва).

Мусаев заявил, что у «Краснодара» был шестой бюджет в чемпионском сезоне РПЛ
Мусаев заявил, что у «Краснодара» был шестой бюджет в чемпионском сезоне РПЛ

Напомним, накануне Life.ru сообщал, что из состава участников РПЛ исключили воронежский «Факел» (16-е место), «Оренбург» (15-е) и нижегородский «Пари НН» (13-е) — по спортивному принципу. Также из лиги в связи с неполучением лицензии вышел ФК «Химки», занявший 12-е место в турнирной таблице.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ФК Нижний Новгород
  • Футбол
  • Спорт
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar