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4 июня, 10:59

В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрыв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Взрыв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

В Сумах утром 4 июня прогремело не менее четырёх взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Первые взрывы произошли в 10:20 по мск, повторные — через час. Подробности о причинах и последствиях взрывов пока не приводятся.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на подконтрольных ВСУ территориях Сумской и Харьковской областей.

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Ранее появились первые кадры с места российского удара «Кинжалов» по Николаеву. По некоторым данным, ВС РФ выпустили по цели сразу две ракеты. Первый взрыв был слышан в районе Херсонского шоссе, позже последовал ещё один, который был слабее — вероятно, детонация боеприпасов.

Анастасия Никонорова
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