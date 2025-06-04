В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Сумах утром 4 июня прогремело не менее четырёх взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Первые взрывы произошли в 10:20 по мск, повторные — через час. Подробности о причинах и последствиях взрывов пока не приводятся.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на подконтрольных ВСУ территориях Сумской и Харьковской областей.