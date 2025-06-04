В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Взрыв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kingma photos
В Сумах утром 4 июня прогремело не менее четырёх взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Первые взрывы произошли в 10:20 по мск, повторные — через час. Подробности о причинах и последствиях взрывов пока не приводятся.
В настоящее время воздушная тревога объявлена на подконтрольных ВСУ территориях Сумской и Харьковской областей.
Ранее появились первые кадры с места российского удара «Кинжалов» по Николаеву. По некоторым данным, ВС РФ выпустили по цели сразу две ракеты. Первый взрыв был слышан в районе Херсонского шоссе, позже последовал ещё один, который был слабее — вероятно, детонация боеприпасов.