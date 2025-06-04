В Верховной раде случилась истерика из-за русской армии под Сумами

Российская армия находится примерно в 22 километрах от города Сумы, сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён в российский реестр террористов и экстремистов). По его словам, наступление ВС РФ в Сумской области продолжается, и обстановка остаётся напряжённой.