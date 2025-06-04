В Верховной раде случилась истерика из-за русской армии под Сумами
Депутат Рады Гончаренко*: Армия России находится в 22 километрах от Сум
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Российская армия находится примерно в 22 километрах от города Сумы, сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён в российский реестр террористов и экстремистов). По его словам, наступление ВС РФ в Сумской области продолжается, и обстановка остаётся напряжённой.
3 июня депутат Марьяна Безуглая резко раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за слабую организацию обороны в регионе и призвала жителей области эвакуироваться вглубь страны. Украинская тероборона в регионе страдает из-за колоссальных потерь, а российская армия освобождает село за селом. Наши войска за три дня сумели выбить ВСУ из Андреевки и Алексеевки.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.